الإطار:حراك سياسي بين المكونات الإطارية لتشكيل الحكومة الجديدة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم السبت، عن بدء المشاورات الفعلية لقوى الإطار من أجل وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “قوى الإطار بكل عناوينها بدأت فعلياً أولى الحوارات بين أطرافها بهدف وضع خارطة طريق لطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة واستحقاقات القوى في ضوء النتائج التي أعلنتها المفوضية”، لافتاً إلى أن “النتائج رغم كونها أولية إلا أنها حاسمة وقدمت قراءة شاملة لحجم القوى وعدد مقاعدها، ما يجعل الإطار مدركاً لأهمية وحساسية المرحلة وضرورة تسريع وتيرة تشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “قوى الإطار متفقة على الثوابت التي ستشكل قاعدة بناء لطبيعة تشكيل الحكومة المقبلة واستحقاقات القوى، مع وجود اتفاق عام على أن هوية رئيس مجلس الوزراء ستخرج من عباءة الإطار”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن في الوقت الحالي حسم هوية رئيس الوزراء لحين استكمال الحوارات، لكن في كل الأحوال ووفق السياق الدستوري فإن الحكومة الحالية تمتلك الغطاء القانوني للعمل حتى يوم الثامن من كانون الثاني 2026، ما يمنح قوى الإطار مرونة عالية لتكثيف الحوارات والخروج بمخرجات للتعامل مع بقية القوى بهدف تشكيل الحكومة المقبلة”.

