الإطار:حشدنا الشعبي بالمرصاد لإسرائيل وأمريكا
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، السبت، أن تهديدات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تمثل اعتداءً سافراً على المقاومة الاسلامية  وقلبها الحشد الشعبي ، مؤكداً أنها ما كانت لتحصل لولا الدعم غير المسبوق الذي يقدمه البيت الأبيض.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “تصريحات نتنياهو، مجرم الحرب الذي تسببت آلته العسكرية بسفك دماء أكثر من 170 ألف فلسطيني، فضلاً عن آلاف الضحايا في لبنان وسوريا وإيران وصولاً إلى العراق، تعكس أجندة خبيثة تهدف إلى خلط الأوراق في الشرق الأوسط والاعتداء على العواصم العربية”.وأضاف أن “هذا العدوان الواضح المعالم جاء بفضل الدعم الأمريكي غير المسبوق لهذا الفكر المتطرف، ما استدعى الحشد الشعبي ان يكون في انم جاخزيته القتالية لتدمير اسرائيل وامريكا”.

