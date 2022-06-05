الإطار:حكومة الإقليم تتمرد على بغداد

الإطار:حكومة الإقليم تتمرد على بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، الأحد، على رفض مجلس القضاء الكردستاني تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، فيما يخص إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم.وقال الفتلاوي، في حديث صحفي: ان “هذا الرفض خطير وهو تمرد واضح وعلني على قرارات اعلى سلطة قضائية في العراق، كما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا، هي ملزمة التطبيق لكافة السلطات في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق”.وبين ان “الحكومة العراقية، مطالبة وبشكل سريع تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بعيداً عن أي مجاملات وضغوطات سياسية، وعدم تطبيقها لقرارات الاتحادية، سوف يعرضها الى المحاسبة والمساءلة”.

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