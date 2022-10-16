الإطار:الإعلان عن تشكيل حكومة السوداني قبل المدة الدستورية المقررة

الإطار:الإعلان عن تشكيل حكومة السوداني قبل المدة الدستورية المقررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي، عائد الهلالي، الأحد، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، تشكيل حكومته سريعا.وقال الهلالي،في حديث صحفي، إن “السوداني، سوف يشكل حكومته سريعاً، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه من جميع الكتل والأحزاب”، مبينا أن “الكل داعم للسوداني ولحراك تشكيل الحكومة، إضافة الى الدعم الدولي الواضح من خلال بيانات التهنئة له”.وبين أن “حكومة السوداني المرتقبة ستكون حكومة خدمات، وستكون بمشاركة الجميع، حتى يتحمل الكل اخفاقها او نجاحها والكل سوف يعمل على دعم السوداني في نجاح حكومته”.وتابع، أن “هذا النجاح هو نجاح لكل القوى المشاركة في الحكومة وليس للسوداني وحده”.

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