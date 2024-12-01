الإطار:حماية المشروع الإيراني واجب مقدس ولن نسمح بسقوط نظام بشار الأسد

الإطار:حماية المشروع الإيراني واجب مقدس ولن نسمح بسقوط نظام بشار الأسد
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الاحد (1 كانون الاول 2024)، ان الملف السوري سيكون على لائحة الملفات التي سيناقشها الإطار التنسيقي قريبا.وقال الكريطي، إن “الأحداث المتسارعة في سوريا خطيرة جدا وهي تأتي ضمن الصفحة الثالثة للإرهاب في المنطقة بدعم امريكي اسرائيلي تركي تريد تغير وجه الشرق الأوسط بكل الأدوات ومنها إطلاق العنان لأكثر من 10 تنظيمات تحمل أفكار الزرقاوي والبغدادي”.واضاف ان “الإطار التنسيقي لن يسمح بسقوط نظام بشار الأسد لحماية المشروع الإيراني المقدس ،وان الإطار سيناقش الملف السوري في أولى اجتماعاته المقبلة من أجل وضع خيارات حماية الساحة العراقية والايرانية والسورية لانها تشكل ساحة واحدة “، مؤكدا ان “ما يحدث في سوريا نتائج خطيرة جدا قد تعصف بالمنطقة إذا ما تم مس بمرقد زينب .ودعا “القوى العراقية بكل مسمياتها الى ادراك خطورة الموقف والانتباه بان ما يسمى بالمعارضة السورية هي عبارة عن تنظيمات تحمل فكر القاعدة وداعش وان حقيقة أفعالها ستظهر مع الوقت”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *