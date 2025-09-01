الإطار:سحب قانون الحشد من البرلمان لحماية إيران والحشد الشعبي من الاستهداف

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي،الاثنين، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية الحاكمة في العراق، اليوم الاثنين، عن وجود اتفاق ما بين الرئاسات الاربع على تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي، وسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وقال عضو الاطار التنسيقي، عدي الخدران، في حديث صحفي، إن “اجتماع الرئاسات الأخيرة، شهد الاتفاق على تأجيل تمرير قانون الحشد الشعبي وسحب القانون من مجلس النواب، من أجل منع استهداف الحشد الشعبي وحماية إيران وكذلك منع البلاد من أن تكون جزءاً من أي تصعيد في المنطقة”.

وأضاف الخدران، أن “تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي يعني ترحيله الى مجلس النواب القادم وكذلك الحكومة العراقية القادمة، فهما سيكونان المسؤولان عن إقرار هذا القانون، وتأجيل القانون بالوقت الحالي، لا يعني الذهاب نحو حل الحشد او تفكيكه، فهذا الأمر لم ولن يحصل مهما بلغت الضغوط ومهما كانت الرغبات سواء الداخلية او الخارجية”.