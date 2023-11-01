الإطار:سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات المحلية لمنع استغلال المال العام

الإطار:سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات المحلية لمنع استغلال المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، الأربعاء، إن “طلباً رُفع إلى رئاسة البرلمان، وقع عليه عشرات النواب، يقضي بإبعاد المرشحين من أصحاب المناصب والموظفين، عن مقدرات الدولة وفرض إجازات إجبارية، لحين انتهاء الانتخابات المحلية، لمنع استغلال المال العام والمناصب في السباق الانتخابي”.وأوضح البلداوي في حديث صحفي، أن “الطلب شمل سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات وإبعادهم عن المناصب مؤقتاً، حفاظا على المال العام من الاستغلال الشخصي على حساب المشاريع والخدمات الأساسية”.وأشار البرلماني، إلى وجود استغلال للمناصب في عموم المحافظات، وأن ذلك يتطلب وقفة حازمة من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على “تكافؤ الفرص الانتخابية” ونزاهة العملية الانتخابية.

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