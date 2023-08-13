الإطار:سنرسل تقرير إلى إيران عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن

الإطار:سنرسل تقرير إلى إيران عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، عزم  زعماء الاطار بإرسال تقرير مفصل عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي إلى واشنطن ومناقشة نتائح تلك الزيارة مع الحرس الثوري .وقال العتبي في حديث صحفي، إن” 3 اهداف رئيسية لزيارة وزير الدفاع الى واشنطن ابزرها تحديد العلاقة الامنية وحيثيات الاوضاع في العراق والمنطقة والتأكيد على التنسيق الامني بين العراق وامريكا”.وأضاف، ان” قوى الاطار ستناقش نتائج زيارة وزير الدفاع في اجتماعها المقبل” مؤكدا ان ” الزيارة تأتي في ظل وجود قلق عراقي من تطورات الاحداث في سوريا خاصة فيما يخص ملف مخيم الهول الذي يشكل هاجس قلق لانه مصدر تحدي للامن القومي بشكل مباشر”.واشار الى ان” العراق لايحتاج الى وجود اي قوة قتالية اجنبية على اراضيه  عدا القوات الايرانية لأن أمن العراق وإيران واحد ويجري وزير الدفاع مباحثات في العاصمة الامريكية منذ ايام في ملفات متعددة تتعلق بالامن الداخلي والاقليمي”

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