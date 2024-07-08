الإطار:س”نمضي” باختيار الرئيس الجديد للبرلمان من خلال الأغلبية العددية

الإطار:س”نمضي” باختيار الرئيس الجديد للبرلمان من خلال الأغلبية العددية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي، الاثنين، ان البرلمان عازم على حسم رئاسة المجلس من خلال الأغلبية العددية، لافتا الى ان أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات فأنه سيكون رئيسا للبرلمان، في ظل عدم وجود اتفاق سني على شخصية موحدة.وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “الأطراف السياسية داخل البيت السني لم تتوصل لاتفاق ضمني بشأن انهاء ازمتها وحسم منصب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد”.وأضاف ان “المكون السني مازال غير متفق بين اطرافه على شخصية معينة لرئاسة المجلس، وبالتالي فان مجلس النواب سيمضي باختيار الرئيس الجديد من خلال تحقيق الأغلبية العددية لاي مرشح يصل على اعلى الأصوات”.وبين ان “أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات سيحصل على منصب رئيس البرلمان، ومن المرجح ان يحصل المرشح سالم العيساوي على اغلبية الأصوات ليكون رئيسا للمجلس”.

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