الإطار:على التيار الصدري إعادة حساباته بشأن الكتلة الأكبر

الإطار:على التيار الصدري إعادة حساباته بشأن الكتلة الأكبر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل جابر، اليوم الخميس، انه يتوجب على التيار الصدري إعادة حساباته بشأن قضية الكتلة الأكبر التي يجب ان تكون من داخل البيت الشيعي.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “الخلافات التي عصفت برئاسة البرلمان بين رئيس المجلس ونائبة هي خير دليل على ضرورة ضمان بقاء الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.وأضاف، أن “الخلاف بين الإطار والتيار بسيط ويمكن ان يتم حله في جلسة واحدة او لقاء خلال شهر رمضان”.وتابع، أن “الشعب العراقي يئن ويعاني من ازمات اقتصادية رغ الأموال الطائلة التي تدخل الى البلاد”.ودعا جابر “جميع الأطراف السياسية الى اغتنام فرصة شهر رمضان الكريم وفتح صفحة جديدة وتصفير جميع الخلافات لتجنب مزيداً من التدهور الحاصل في جميع المجالات في البلاد”.

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