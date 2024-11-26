الإطار:لاتوافق حاليا على تعديل قانون الانتخابات

الإطار:لاتوافق حاليا على تعديل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي رعد التميمي، الثلاثاء، عدم وجود توافق على طبيعة التغييرات قانون الانتخابات الجديد.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” الرؤية العاملة تذهب مع اجراء تغييرات في قانون الانتخابات وهناك دعم لاباس به للمضي بهذه الخطوة بالوقت الحالي “.واضاف انه” لاتوافق حاليا على طبيعة هذا التغييرات في بنود قانون الانتخابات بسبب وجود اكثر من طرح حيال ملف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات وباقي البنود الاخرى لكن الحراك حيال القانون سيكون اكثر وضوحا مع 2025″.واشار الى ان” هناك بالفعل مسودة لتغير قانون الانتخابات وهي خاضعة للنقاش بالوقت الحالي وربما يحصل توافق يدفع الى المضي بها لكن من المبكر تاكيد ماهي النقاط التي سوف يجري تغيرها او ابقائها”.يذكر ان العديد من القوى السياسية طرحت فكرة تغير قانون الانتخابات الحالي وطرح بديل عنه بما يعطي مرونة اعلى في حساب الاصوات”.

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