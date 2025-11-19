الإطار:لا ولاية ثانية للسوداني

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاطار التنسيقي، علي الزبيدي، اليوم الاربعاء، ان السوداني سيكون خارج المعادلة للولاية الثانية لرئاسة الوزراء، موضحا ان الاطار قد يعمل على منحه احدى الحقائب الوزارية في المرحلة المقبلة.وقال الزبيدي في حديث صحفي، ان “العملية السياسية لن تذهب نحو حكومة الاغلبية، خصوصا ان السوداني سيكون فارغا من محتواه، بعد الطريقة التي مضى بها سابقا، حيث لم ترق للاطار التنسيقي”.واضاف ان “هناك الكثير من الخلافات الكبيرة التي حصلت بين دولة القانون والسوداني، اضافة لخلافات اخرى بين رئيس الوزراء وكتل سياسية كثيرة ككتلة بدر والعصائب”.وبين ان “الاطار التنسيقي سيرشح شخصية لمنصب رئيس الوزراء من داخله، والسوداني سيكون خارج المعادلة للولاية الثانية، ومن المتوقع ان يتم منحه وزارة باعتبار ان لديه مقاعد برلمانية”.ولفت الى ان “الفياض والفتلاوي والاسدي انضموا للاطار التنسيقي، وماخطط له السوداني لولاية ثانية قد ذهب ادراج الرياح مع صمود المالكي ورفضه لتولي السوداني لولاية ثانية، حيث اتفق معه في هذا الرأي بعض القادة السياسيين وان لم يصرحوا بذلك”.

