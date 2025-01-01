الإطار:لن نغلق مكتب الحوثيين في بغداد ولا مكاتب محور المقاومة بطلب من الشيطان الأكبر!

الإطار:لن نغلق مكتب الحوثيين في بغداد ولا مكاتب محور المقاومة بطلب من الشيطان الأكبر!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الولائي القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني ،الأربعاء، إننا في الإطار لن نغلق مكتب الحوثيين في بغداد ولا باقي مكاتب محور المقاومة الإسلامية بطلب أمريكي ، لكن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة اذا ما وجد فعلا هكذا ضغط”، مشيرا الى “وجود رغبة دولية لدفع العراق للنظر الى مصالحه الداخلية بعيدا عن محور المقاومة بقيادة إيران “.وأضاف، ان ” الحكومة هي من تتخذ القرارات حيال هكذا ملفات اذا ما طرحت كونه من صلاحياتها، لكن قوى الإطار ترفض غلق مكاتب المقاومة والسوداني هو ابن الإطار والمقاومة “.وتابع، ان ” التوجه الأمريكي في المنطقة من خلال قراءة لمسرح الاحداث هو تقويض محور المقاومة واطلاق يد الكيان المحتل في لبنان وفلسطين واليمن وما نراه حاليا في سوريا من خلال احتلال مناطق بحجم دولة البحرين من قبل الكيان يدلل بان السيناريو دفع الكيان للتوسع مع تقويض محور المقاومة في البلدان العربية من خلال عدة وسائل سواء العسكرية او الضغوط بشكل عام”.

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