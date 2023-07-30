الإطار:نرفض العقوبات الأمريكية على مصارفنا وسنواصل إيصال الدولار إلى إيران

الإطار:نرفض العقوبات الأمريكية على مصارفنا وسنواصل إيصال الدولار إلى إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد (30 تموز 2023)، أن ملف المصارف الـ 14 سيكون أولى الملفات التي سيتم مناقشتها في اجتماع قوى الإطار المقبل.وقال العتبي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعا موسعا الاسبوع الجاري في بغداد لمناقشة ملفات عدة أبرزها العقوبات المفروضة على 14 مصرفا إطاريا من قبل واشنطن وتأثيرها على استمرار إيصال الدولار إلى إيران”.واضاف، أن “الإطار لن يسمح لواشنطن بقطع الدولار عن إيران من خلال مصارف أحزابنا الإطارية أو عرقلة عمل القيادي الإطاري محافظ البنك المركزي علي العلاق.

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