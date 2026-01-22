الإطار:نقل الدواعش من سوريا إلى العراق لغرض بقاء المقاومة الإسلامية الحشدوية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الخميس، أن قوى الإطار ستعقد، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث تطورات الملف السوري وسبل تعزيز ملف أمن الحدود، في ضوء الخطة التي اعتمدتها الحكومة.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “المعلومات تشير إلى عقد اجتماع مهم لقوى الإطار مساء هذا اليوم، لمتابعة مستجدات الملف السوري، ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة وزيارة رئيس الوزراء إلى الشريط الحدودي، للاطلاع على طبيعة خطة أمن الحدود والإجراءات المتخذة”.وأضاف أن “الشريط الحدودي يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ما يجعله أولوية قصوى في سلم الأمن القومي”، مبيناً أن “قوى الإطار تولي ملف أمن الحدود اهتماماً كبيراً، وسيكون الاجتماع مخصصاً للوقوف على آخر المستجدات والأحداث المهمة المرتبطة به”.وأشار عبد الهادي إلى أن “جميع المواقع الحدودية مؤمنة بالكامل ولم تُسجل أي خروقات”، لافتاً إلى أن “قوى الإطار ستطلع خلال الاجتماع على طبيعة الخطط الموضوعة من قبل الحكومة، ولاسيما من وزارتي الدفاع والداخلية، لتعزيز أمن الحدود ومواجهة أي طارئ”.

