الإطاري السامرائي يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة الإطار الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف العزم  الإطاري مثنى السامرائي ورئيس ائتلاف الأساس العراقي الإيراني الأصل محسن المندلاوي، الجمعة (6 شباط 2026)، أهمية استكمال المسار الدستوري عبر المضي بعقد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ضمن المدد الزمنية المقررة، وبما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.وذكر بيان لتحالف العزم ، أن “رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي التقى رئيس ائتلاف الأساس العراقي السيد محسن المندلاوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومسارات الحوار الجارية بين الكتل والقوى الوطنية في المرحلة الحالية”.وأضاف البيان أن “اللقاء أكد أهمية توحيد الجهود ومواصلة التفاهمات بين القوى السياسية بما يسهم في استكمال المسار الدستوري، والمضي بانعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ضمن المدد الزمنية المقررة، وبما يدعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية”.

