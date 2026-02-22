الإطاري السوداني: حكومتي في خدمة “المكونات”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني ، ان الاخير “استقبل النائب عن المكون الإيزيدي مراد إسماعيل بحث معه القضايا العامة في البلد، ولاسيما ما يتعلق بقضاء سنجار في الجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ملف النازحين وما يخص متطلبات إعادة توطينهم“.وأكد السوداني “حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين، وخصوصاً أبناء المكونات المضحية التي تعرضت للاستهداف على يد عصابات داعش الإرهابية، ومنها المكون الإيزيدي وبما يضمن تحقيق وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة”.

