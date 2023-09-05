الإطار :إتفاق (20) حزباً سياسياً في كركوك على بقاء المحافظة تحت الإدارة الاتحادية

الإطار :إتفاق (20) حزباً سياسياً في كركوك على بقاء المحافظة تحت الإدارة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، اتفاق كيانًا سياسيًا على قطع الطريق امام مؤامرة مسعود  بارزاني في كركوك.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان” لقاءات مكثفة بين ممثلي نحو 20 تيارا سياسيا في كركوك عقب الاحداث الاخيرة كشفت عن مضمون 3 نقاط متفق عليها وهي الامن والاستقرار ومنع اي تصادم مع القوات الامنية ودعم مبدأ بقاء  المحافظة تحت الادارة الاتحادية “.واضاف،ان” الاحداث الاخيرة ماهي الا محاولة لفبركة ازمة وخلق فوضى تقف خلفها اطرافا معروفة  من اجل الضغط لفرض واقع جديد في كركوك”،لافتا الى ان” رسائل حكومة السوداني كانت واضحة في ان المدينة خط احمر”.واشار الى ان” استهداف القوات الامنية بات واضحا مساء يوم امس ما يعني ضرورة اعادة النظر واعتقال من يحاول استهداف القيادات الامنية وخلق اجواء ساخنة هدفها اجندة معروفة للراي العام”.وكانت مجاميع كردية من حزب بارزاني أقدمت على حرق العلم العراقي امام انظار مواطني محافظة كركوك ضمن اعمال الشغب مساء الامس . 

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