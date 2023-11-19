الإطار: إجراءات قانونية أخرى ستتخذ ضد الحلبوسي

الإطار: إجراءات قانونية أخرى ستتخذ ضد الحلبوسي
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاطار التنسيقي، عائد الهلالي ،الاحد، إن “هناك إجراءات أخرى ستتخذ ضد الحلبوسي في الفترة المقبلة، حيث التصرفات الفوضوية التي يمضي فيها لن تؤثر على قرار المحكمة الاتحادية”، لافتا  في حديث صحفي،الى ان “شعار الحزب في هذه الانتخابات فيه نوع من العنجهية الكبيرة بالمقارنة مع الواقع السياسي لحزبه”.من جهة أخرى، اكد النائب الاطاري كاظم الطوكي، ان “المشاكل السياسية ستكون حاضرة من خلال اذرع الحلبوسي حيث ستعمل على اثارتها، خصوصا ان هناك الكثير من المنافسين السياسيين في محافظة الانبار ومن غير الممكن ان يقوم الحلبوسي بقيادة هذه المحافظة نحو مقاطعة العملية الانتخابية او احداث ارباك داخل المحافظة، في ظل احتدام حدة التنافس حول المقاعد المحلية، وبالتالي فأن ليس من صالح الشخصية المذكورة العمل على اثارة الفوضى داخل محافظة الانبار بعد ان خسر المنصب البرلماني، حيث من الاصلح عدم اللجوء الى احداث التوتر داخل المحافظة مع قرب اجراء الانتخابات المحلية ووجود الكثير من المنافسين في داخل الانبار”. 

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