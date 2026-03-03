الإطار: استهداف الحشد استهداف السيادة العراقية والإيرانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراتق- كشف عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، الثلاثاء، عن احتمالية عقد اجتماع مهم خلال الساعات الـ48 المقبلة لمناقشة ملف استهداف مقرات الحشد الشعبي في محافظات ديالى وبابل والأنبار.وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن استهداف مقرات الحشد خلال الساعات الـ72 الماضية استهداف السيادة العراقية والإيرانية، وسقوط قتلى وجرحى، “يمثل أمراً بالغ الخطورة ويمس بسيادة العراق”، على حد تعبيره.وأضاف أن الحشد الشعبي ، متوقعاً أن يسفر الاجتماع المرتقب عن بيان يعكس موقف القوى المنضوية ضمن الإطار.وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات قد يثير حالة غضب في بعض المناطق، لاسيما في القائم، حيث يتولى الحشد مهام أمنية على جزء من الشريط الحدودي، معتبراً أن أبعاد هذه التطورات ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

