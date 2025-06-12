الإطار الإيراني:أمريكا لن تثني إيران الثورة عن برنامجها النووي

الإطار الإيراني:أمريكا لن تثني إيران الثورة عن برنامجها النووي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي الإيراني الأصل المدعو عصام شاكر، اليوم الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار في ظل استمرار الأجندة الأمريكية الساعية لإثارة الأزمات، بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني على حساب أمن المشروع الايراني الثوري .وقال شاكر في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة في زعزعة استقرار المنطقة، من خلال إشعال الأزمات وفرض سياسات تصب في مصلحة الكيان المحتل، الذي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة منذ أكثر من عامين، في ظل صمت دولي ناتج عن الضغوط الأمريكية على المنظمات الأممية”.وأضاف أن “التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية الأمريكية، ومن ضمنها تقليص طواقمها الدبلوماسية في بعض العواصم العربية ومنها بغداد، تأتي في سياق الحرب النفسية التي تمارسها واشنطن ضد إيران، لكنها لن تثني طهران عن مواصلة برامجها الاستراتيجية، وفي مقدمتها البرنامج النووي ، الذي يمثل حاجة ثورية لبسط نفوذ المقاومة الإسلامية على عموم المنطقة.

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