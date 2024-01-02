الإطار الإيراني:الأسبوع المقبل بداية “ركضة طويرج ” لتشكيل الحكومات المحلية

الإطار الإيراني:الأسبوع المقبل بداية “ركضة طويرج ” لتشكيل الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، عن موعد انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية في العراق.وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في حديث صحفي، إن “خلال الفترة المقبلة، ستكون هناك حوارات ومفاوضات بين كل الاطراف السياسية من أجل تشكيل الحكومات المحلية في العراق، ونتوقع ذلك خلال الاسبوع المقبل”.وأضاف، أن “هناك تحالفات سياسية سوف تتشكل ما بين الاطراف السياسية بغية تكوين اغلبية تتمكن من تشكيل الحكومات المحلية”.واشار الى انه “ستكون هناك بعض وجهات النظر المختلفة والخلافات بشأن بعض الحكومات وخاصة في العاصمة بغداد”.

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