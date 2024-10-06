الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!

الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي الإيراني، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الصفوية، اليوم الأحد (6 تشرين الأول 2024)، استمرار مواصلة العراق بتقديم الدعم والمساعدة إلى حزب الله اللبناني وغزة في مواجهة الكيان الصهيوني.وقال عضو الإطار علي الفتلاوي في حديث  صحفي، إن “العراق يكاد يكون البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يعمل على تقديم كل الدعم والمساعدة الى غزة وحزب الله اللبناني لمواجهة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لأي طرف دولي منع العراق من مواصلة تقديم هذا الدعم اللامحدود في مواجهة هذا الكيان الغاصب”.وبين الفتلاوي أن” وقوف العراق مع لبنان وغزة مدعوم حكوميا وسياسيا ، ولا يمكن إيقاف هذا الدعم، والعمل مستمر على زيادة الدعم الإنساني لأهالي الجنوب اللبناني، وكذلك غزة، إضافة إلى دعم فصائل المقاومة هناك من خلال ضرب الأهداف الإسرائيلية في المناطق المحتلة”، مشددا على أن انه “حتى هذه العمليات العسكرية ستبقى مستمرة، ولا يمكن إيقافها إلا ما بعد إيقاف المجازر بحق أهالي لبنان وغزة”.وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، عن تبرعه وأعضاء حكومته براتب شهر ضمن عمليات الإغاثة للبنان وقطاع غزة.جاء ذلك بعد أن تقرر فتح حسابين لإيداع التبرعات، عقب اجتماع وجه خلاله رئيس الوزراء العراقي بإدامة عمليات الإغاثة، وفق بيانات رسمية للحكومة.

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