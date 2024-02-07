الإطار الإيراني:لن نغادر المحاصصة في توزيع المناصب

الإطار الإيراني:لن نغادر المحاصصة في توزيع المناصب
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاربعاء (7 شباط 2024)، ان” التوافقات السياسية هي الاساس التي اعتمد عليها في ولادة الحكومات المحلية وهي محط الرحال لذا نامل ان تسهم في خلق متغيرات ايجابية في المحافظات تقود الى الاعمار والبناء”.ورغم الجدل الكبير حول نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات نتيجة للمقاطعة، واستحواذ قوى الاطار التنسيقي على اعلى النتائج، الا انها شهدت ولادة مسار جديد في الواقع السياسي العراقي، بعد تجديد الولاية الثانية لمحافظات البصرة وواسط وكربلاء وهم من قيادات الإطار الشيعي .

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