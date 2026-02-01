الإطار الإيراني: أوامرنا من إيران حصراً ولا نحترم التوجيهات الأمريكية

الإطار الإيراني: أوامرنا من إيران حصراً ولا نحترم التوجيهات الأمريكية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأحد، أن قرار دعم نوري المالكي كمرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة لا تراجع عنه، فيما أشار إلى انتظار نتائج جلسة اليوم لطرح اسمه رسمياً.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “جلسة الإطار التنسيقي التي عقدت مساء يوم أمس كانت واضحة في بيانها، إذ أكدت دعمها لترشيح نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة، باعتبار أن قوى الإطار تمثل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي ينتظر نتائج جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى ضوء ذلك سيتم فور حسم المنصب تحديد هوية المرشح الفائز، ليُطرح اسم نوري المالكي رسمياً لتشكيل الحكومة المقبلة ضمن التوقيتات الدستورية المحددة”.وأشار إلى أن “جميع الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي غير دقيقة”، لافتاً إلى أن “بيان الإطار كان واضحاً في تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في تحديد مسار اختيار رئيس الوزراء، كونه قراراً سيادياً خالصاً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *