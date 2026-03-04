الإطار الإيراني: المالكي لن ينسحب من الترشيح

الإطار الإيراني: المالكي لن ينسحب من الترشيح
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، الأربعاء، حقيقة ما جرى تداوله بشأن انسحاب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “ما تناقلته بعض المواقع الخبرية ومنصات التواصل الاجتماعي عن انسحاب المالكي من ترشيحه لرئاسة الحكومة باعتباره مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي غير دقيق”، مبيناً أن “هذه الأنباء لا تعدو كونها تكهنات وتسريبات لا أساس لها من الصحة”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي واضح في قراره المتعلق بترشيح المالكي، وأي متغيرات قد تطرأ على هذا الملف سيتم الإعلان عنها حصراً عبر بيانات رسمية”، مؤكداً أن “الإطار لا يعتمد التسريبات أو الفرضيات في القضايا المصيرية”.وأشار عبد الهادي إلى أن “اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد يوم أمس ركز على مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، ولا سيما التداعيات الأمنية بعد العدوان على طهران وانعكاساتها المحتملة على بغداد”، لافتاً إلى أن “ملف إعادة النظر بمرشح رئاسة الحكومة لم يُطرح للنقاش كما روجت له بعض المواقع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *