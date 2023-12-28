الإطار الإيراني: معظم محافظات العراق ستدار من قبلنا

الإطار الإيراني: معظم محافظات العراق ستدار من قبلنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الولائية، اليوم الخميس (28 كانون الاول 2023)، ان اغلب الحكومات المحلية ستدار من قبله، فيما بين الهدف من ذلك.وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي شكل كتلة تجمع كل قواه في جميع مجالس المحافظات وهذه الكتلة تملك اغلبية المقاعد بأغلبية المجالس، ولهذا اغلب الحكومات المحلية سوف تشكل من قبله وهو من سيديرها”.وبين الهلالي ان “الاطار التنسيقي يسعى الى تشكيل حكومات محلية قوية تنسجم مع منهاج السوداني وحكومته من أجل تحقيق طفرة نوعية بملف الاعمار والخدمات وهذا ما نريد تحقيقه خلال المرحلة المقبلة والمواطن سوف يلمس هذا الامر قريباً جدا”.وحقق الاطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في سبع محافظات وهي بغداد وميسان والديوانية والمثنى وذي قار والنجف وبابل، من اصل 15 محافظة شاركت بانتخابات مجالس المحافظات، بحسب تحليل الأصوات بناء على طريقة سانت ليغو، وفق شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات، وهذا يعني ان نحو 47% من المحافظات ستدار من قبل الاطار التنسيقي.

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