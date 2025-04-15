الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي

الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن قوى الإطار ستعيد تجربة تحالفاتها الانتخابية كما كانت في انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على أن الإطار لا يزال متماسكاً في مواقفه إزاء القضايا الداخلية والخارجية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “رغم حدوث تغييرات في التحالفات الفرعية داخل الإطار، لاسيما بين تحالفي الفتح ونبني، إلا أن هذه التغييرات لا تعني خروج أي من الأطراف عن الإطار التنسيقي الذي يشكل مظلة سياسية موحدة للمكون الشيعي الأكبر”.وأضاف أن “قوى الإطار اتفقت على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بنفس الآلية التي اعتمدتها في انتخابات مجالس المحافظات، من خلال النزول بقوائم منفردة في بعض المحافظات، وبقائمة موحدة في محافظات أخرى، حسب خصوصية كل منطقة”.ولفت الفتلاوي إلى أن الإطار سيحافظ على وحدته قبل الانتخابات وبعدها، مؤكداً أن التنسيق بين مكوناته مستمر بهدف تحقيق رؤية سياسية موحدة.يُذكر أن ائتلاف إدارة الدولة كان قد أعلن، عقب اجتماع عقد في القصر الحكومي الأسبوع الماضي، اتفاق القوى السياسية على إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات عليه.

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