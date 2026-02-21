الإطار الإيراني: موقف الإطار ما زال ثابتا بشأن ترشيح المالكي

الإطار الإيراني: موقف الإطار ما زال ثابتا بشأن ترشيح المالكي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي  الإيراني عبد الصمد الزركوشي، السبت، عدم وجود أي اتفاق حتى الآن لتحديد موعد اجتماع موسّع لقوى الإطار التنسيقي خلال الأسبوع المقبل. وقال الزركوشي في حديث صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي لم تتفق حتى هذا اليوم على تحديد يوم لعقد اجتماع موسّع لمناقشة عدد من الملفات السياسية”، لافتاً إلى أن “موقف قوى الإطار لا يزال ثابتاً بدعم نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة”.وأشار إلى أن “ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام عن وجود حراك داخل الإطار لسحب ترشيح المالكي غير دقيق”، مؤكداً أن “خيار الإطار واضح وثابت، وأن اجتماعاته الرسمية هي التي تحدد بوصلة القرارات في نهاية المطاف”.

