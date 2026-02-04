الإطار الإيراني يؤكد على بقاء المالكي في المنصب وما بعد ذلك لا يهمنها لما يحصل للعراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في الإطار التنسيقي، الأربعاء، أن القوى المكونة للإطار قد تعقد مساء اليوم اجتماعاً مهماً لبحث نتائج لقاءات أربيل والسليمانية مع القوى الكردية.وقال الإيراني عبد الصمد الزركوشي في حديث  صحفي، إن “هناك مؤشرات قوية بأن قوى الإطار، بجميع عناوينها، ستعقد مساء اليوم اجتماعاً مهماً لمناقشة نتائج اجتماعات أربيل والسليمانية مع القوى الكردستانية، من أجل الوصول إلى تفاهمات تسهم في حسم منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “الاجتماع قد يناقش ملفات أخرى تتعلق بالوضع الراهن والإقليمي”، لافتاً إلى أن “الاجتماع ربما سيصدر عنه آراء حيال العديد من الملفات المهمة، وبالتالي قد يتم من خلالها تحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب للمضي بحسم منصب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة المالكي”.

