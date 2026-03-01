الإطار الإيراني يدعو أحباء خامنئي للطم على روحه في جامع الأبرار وسط بغداد ولمدة ثلاثة أيام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نعى الإطار الإيراني، اليوم الأحد، علي الخامنئي، لافتا إلى أن دماء الشهيد ستبقى نبراساً لكل الأجيال وصرخة مستمرة بوجه الطغيان.وذكر الإطار التنسيقي في بيان ، أنه “بعميق الحزن وبالغ الاسى ننعى رحيل الامام القائد الشهيد  علي الخامنئي”.واضاف: “ستبقى دماء الامام القائد الشهيد نبراساً لكل الأجيال وصرخة مستمرة بوجه الطغيان والغاصبين وستبقى اللعنة تطارد الصهاينة القتلة ما بقي الدهر!!”.وأكد الإطار في بيانه انه تم فتح موكبا للطم على مقتل خامنئي يستمر ثلاثة أيام في جامع الأبرار في الجادرية وسط بغداد حزنا على خامنئي بإشراف زعماء الإطار.

