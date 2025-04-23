الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة

الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري عقيل الرديني ،الأربعاء، إن “قوى الإطار التنسيقي ستمضي نحو المشاركة في انتخابات تشرين المقبل، وفق خارطة تحالفات مدروسة، ستبرز من خلالها أربع قوى رئيسية ستكون الأكثر حضوراً على مستوى المحافظات”، مشيرًا إلى أن “القراءات الحالية ترجّح بروز تحالفات خاصة في محافظات مختلطة مثل ديالى، وكركوك، وصلاح الدين، ونينوى”.وأضاف أن “التحالفات في هذه المحافظات ستكون استثناءً عن القاعدة العامة التي سيعتمدها الإطار في مناطق الوسط والجنوب، حيث من المرجح دخول الكتل عبر قوائم منفصلة أو تحالفات ثنائية وثلاثية، لا تحالف موحد”.وأكد الرديني أن “قوى الإطار متفقة على ضرورة العودة إلى الانعقاد مجدداً بعد إعلان نتائج انتخابات تشرين الثاني 2025.

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