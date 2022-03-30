الإطار التنسيقي:الإتفاق مع التيار هو الممر الوحيد لتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الإطار التنسيقي:الإتفاق مع التيار هو الممر الوحيد لتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي احمد الربيعي،الأربعاء، عن عروض تحالف انقاذ وطن من اجل للقوى السياسية المعارضة لحضور جلسة تنصيب رئيس الجمهورية، مبينا ان التحالف عرض مناصب ووزارات من اجل العدول عن قرارتها.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “وسيطا سياسيا من تحالف انقاذ وطن عرض على الاتحاد الوطني الكردستاني عددا من الوزارات للمشاركة في جلسة اليوم من اجل اكمال النصاب”.واضاف ان “الاتحاد ابلغ تحالف انقاذ وطن برفضه المشاركة والاستمرار في مقاطعة الجلسات بالتنسيق مع الاطار التسيقي والقوى السياسية المعارضة”.واوضح الربيعي ان “الاطار الشيعي ليس معطلا لجلسة البرلمان بل هو صاحب موقف ولن تمضي جلسة اليوم دون توافق سياسي يضمن حقوق الجميع وبمشاركة القوى الفاعل في تشكيل الحكومة”.

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