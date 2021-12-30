الإطار التنسيقي:اللقاءات بين الإطار والصدر ستتواصل لتشكيل الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي:اللقاءات بين الإطار والصدر ستتواصل لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الاطار التنسيقي، سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري تركا الباب مفتوحا امام عقد اجتماعات أخرى بينهما خلال الأيام المقبلة للتباحث والتفاهم بشكل اكبر حول المرحلة المقبلة.وقال السعدي في حديث صحفي، ان “اجتماع الحنانة تم التفاهم فيه بين الاطار التنسيقي والصدر على مختلف القضايا خصوصا مايتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر وكذلك الكابينة الحكومية والبرنامج الحكومي من دون التطرق الى التفاصيل الدقيقة بين الجانبين”.وأضاف ان “الاطار والتيار اتفقوا على ترك الباب مفتوحا امام عقد اجتماعات أخرى بينهم للتفاهم حول المرحلة المقبلة وبحث اخر التطورات في المشهد السياسي”.ورجح السعدي ان “تشهد الأيام القليلة المقبلة لقاءات أخرى بين الاطار والتيار للتفاهم بشكل اكبر حول مختلف القضايا المشتركة بين الطرفين وتكوين الكتلة الأكبر”. 

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