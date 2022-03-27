الإطار التنسيقي:دون الإتفاق مع التيار الجلسة المقبلة فاشلة أيضاً

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خبير قانوني:6 نيسان أخر توقيت دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية
الداعون إلى الثلث المعطل لا يرون سوى مصالحهم الخاصة
العراقيون لاينامون على ضيم..اين الحاكم الفهيم ..؟
ائتلاف المالكي:من يريد الحكم عليه أن يسلم رئاسة البرلمان ورئاسة لجانها للمعارضة
الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى أحترام التوقيتات الدستورية
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حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
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