الإطار التنسيقي:ضيق الوقت سيحفز الكتل السياسية على حسم رئاستي البرلمان والجمهورية

الإطار التنسيقي:ضيق الوقت سيحفز الكتل السياسية على حسم رئاستي البرلمان والجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن أمر سيضغط على الكتل السياسية لتسمية الرئاسات الثلاث.وقال عضو الإطار النائب السابق عمار الشبلي في تصريح صحفي: إنه “في ظل تعدد الكتل السياسية فأنه من الطبيعي ان تكون هناك خلافات في وجهات النظر حول التشكيلة الجديدة لرئاسات البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء”.وأضاف ان “التوقيتات الدستورية التي بدأت بعد مصادقة المحكمة الاتحادية ستكون ضاغطة على الكتل السياسية للتوصل الى تفاهمات واتفاقات تفضي لاختيار مرشح رئيس البرلمان قبل انعقاد الجلسة الاولى في التاسع من شهر كانون الثاني الحالي”.وأوضح الشبلي ان “الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية بعد  شهر بعد الجلسة الاولى ستحسم المكلف بتشكيل الحكومة، كما ان ضيق الوقت المتبقي سيحفز الفرقاء السياسيين للوصل الى مساحة مشتركة لتسمية المرشحين للرئاسات”.

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