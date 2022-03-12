الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه

الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، عن وجود اذرع اقتصادية لتحالفات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والكردستاني في عدة محافظات عراقية.وقال جدعان في حديث  صحفي،ان” جزءا كبيرا من الشركات العاملة في مجال الاعمار والبناء ماهي الا عناوين واذرع اقتصادية لقوى سياسية متعددة العناويين لكنها بالخفاء اي باسماء بعيدة عن اي ارتباطات سياسية لكن الحقيقة مخالفة لذلك”.واضاف جدعان،ان “وجود شركات مرتبطة بتحالفات الحلبوسي والكردستاني حقيقة وهي تشكل اذرع اقتصادية لها في المحافظات سواء اكانت جنوبية او وسطى او ديالى”.ولفت الى ان “ملف توزيع المشاريع واناطتها بتلك المشاريع هو ملف حساس للغاية يستدعي التحقيق المعمق من قبل الجهات ذات العلاقة”.وكان الخبير الاقتصادي ضياء محسن أكد في تصريح سابق، أن عقود الشركات الكردية العاملة في قطاع الكهرباء والنفط والنقل في الوسط والجنوب تم احالتها بفرض سياسي موجه من اجندات خارجية, مبينا ان تلك الشركات تابعة لاحزاب كردية توفر لها الحماية من المسائلة بتلكؤ اعمالها. 

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