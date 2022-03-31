الإطار التنسيقي:نحن لانبحث عن مناصب !!!!!!!!!

الإطار التنسيقي:نحن لانبحث عن مناصب !!!!!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاطار التنسيقي عن دولة القانون، وائل الركابي، اليوم الخميس، ان “مباردة الاطار التنسيقي لا يوجد فيها مساعي الى تحقيق مصالح او مناصب وزارية”.وقال الركابي، في تصريح صحفي، ان “الاطار يطمح ان تلقى تلك المبادرة قبولا سياسيا من جميع الاطراف السياسية بما فيها التيار الصدري”، لافتا الى ان “المبادرة تحتوية من الثوابت جوهرية واشياء اساسية لايختلف عليها احد من الشركاء ومن دون مصلحة للاطار التنسيقي”.واضاف، ان “المبادرة تنسجم من رغبة الاطراف الاخرى في انقاذ وطن بصورة اكبر من ما كتل الاطار التنسيقي خصوصا وانها اكدت عدم رغبة اطراف الاطار بالمناصب الوزارية ورغبتها بمصلحة العراق وفك الانسداد السياسي”. 

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