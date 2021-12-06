الإطار التنسيقي: نجاح عمل اللجنة الصدرية /التنسيقية مرتبط بنجاح اجتماع “الحنانة” ليوم غد

الإطار التنسيقي: نجاح عمل اللجنة الصدرية /التنسيقية مرتبط بنجاح اجتماع “الحنانة” ليوم غد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر المنضوي تت الإطار التنسيقي , الاثنين , ان التسريبات عن وجود اتفاق بتشكيل لجان مشتركة خلال اجتماع زعماء القوى السياسية في الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر تم تحديد مهامها الا ان القادة لم يبتوا رسميا بتشكيلها, مرجحا ان تشكل تلك اللجان في حال نجاح اجتماع الحنانة المقرر غدا الثلاثاء.وقال القيادي في الائتلاف فلاح الخفاجي في تصريح صحفي , ان ” تشكيل لجان مشتركة بين الاطار والتيار الصدري مرتبط بنجاح اجتماع يوم غد الثلاثاء بمقر الصدر في الحنانة”, مبينا ان “التسريبات التي صدرت عن الاجتماع تؤكد بوجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة تم تحديد مهامها خلال لقاء القادة بمنزل العامري، الا ان المجتمعين لم يبتوا رسميا بتشكيلها خلال الاجتماع”.وأضاف الخفاجي، ان “مهام اللجان ستختص كل واحدة منها بملف محدد يتم رفعة الى قادة القوى السياسية للبت بها حيث ستول كل لجنة هذه الملفات التي تعد بمجملها برنامجا سياسيا للمرحلة المقبلة”.وأشار الى أن “الملفات هي كيفية إدارة الدولة ودراسة التعديلات الدستورية وتحديد العلاقة بين المركز والاقليم وملف الخدمات والملف الأمني والملف السياسي”.وكان عضو التيار الصدري رياض المسعودي أكد في تصريح سابق ، ان اجتماع الحنانة يأتي استكمالا للاجتماع الذي ضم قادة الاطار التنسيقي وزعيم التيار مقتدى الصدر في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري, مؤكدا ان تعدد اللقاءات مرتبط بالتفاعل الإيجابي مع القادة السياسيين. 

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