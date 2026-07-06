الإطار التنسيقي يضع مكافحة الفساد وملف واشنطن على طاولة اجتماع حاسم.. وتفكيك الفصائل ضمن النقاش

يستعد الإطار التنسيقي لعقد اجتماعه الدوري ، لمناقشة أبرز الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وفي مقدمتها ملف مكافحة الفساد، وملف زيارة رئيس الحكومة علي فالح الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز إن الاجتماع سيبحث آخر التطورات المتعلقة بالحملة الحكومية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تفاصيل الزيارة المقررة إلى واشنطن وما ستتضمنه من ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية.

وأضاف أن من بين المحاور المطروحة أيضاً ملف استكمال الكابينة الحكومية، مرجحاً أن يتم إنجاز هذا الملف بعد عودة رئيس الوزراء من زيارته الخارجية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع سيتناول أيضاً ملف تفكيك السلاح خارج إطار الدولة، بما في ذلك بحث آليات دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الرسمية، سواء عبر هيئة الحشد الشعبي أو الوزارات الأمنية والعسكرية، في إطار خطوات تنظيمية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الحملة الحكومية الواسعة لمكافحة الفساد، والتي شملت تنفيذ عمليات اعتقال وتحقيق مع مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، ضمن ملفات تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الثروات.

كما يستعد رئيس الوزراء لزيارة رسمية إلى واشنطن بدعوة أميركية، وسط ترقب لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والأمني، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرارها في تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.