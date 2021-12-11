الإطار التنسيقي يعلن عن اجتماع مرتقب مع بعض الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي يعلن عن اجتماع مرتقب مع بعض الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الاطار التنسيقي، السبت، عن اجتماع مرتقب سيضم زعماء الاطار مع قوى سياسية من خارجه للتنسيق للمرحلة المقبلة، فيما أكد قرب انعقاد الاجتماع المرتقب مع التيار الصدري.وقال عضو تحالف الفتح احدى ابرز مكونات الاطار فاضل جابر في تصريح صحفي، إن “القوى السياسية في الاطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية من خارج الاطار سيعقدون قريبا اجتماع للتنسيق للمرحلة المقبلة”, مبينا أن “زعماء الاطار التنسيقي سيحضرون الاجتماع المهم دون الكشف عن تفاصيله” .وأضاف جابر، ان “اللجان المشتركة التي انبثقت عن الاجتماع الأول بين زعماء وقادة القوى السياسية في الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مازالت مستمرة وستنتهي باعداد أوراق تتعلق بالمرحلة المقبلة الى قادة الاطار والتيار”, مرجحا ان “يتم لقاء قريب بين الاطار والتيار” .

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