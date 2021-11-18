الإطار التنسيقي يواصل الكذب والخداع لتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة

الإطار التنسيقي يواصل الكذب والخداع لتعطيل تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن اشتراط القوى السياسية السنية والكردية، على التيار الصدري تحقيق توافق ثلثي المكون الشيعي لغرض التحالف معهم من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال القيادي بتحالف قوى الدولة محمد اللكاش، احدى قوى الإطار التنسيقي، في حديثصحفي، ان “القوى السياسية السنية والكردية، طالبت التيار الصدري بثلثي توافق المكون الشيعي، من أجل تشكيل تحالف سياسي كبير يهدف الى تشكيل الحكومة الجديدة، وبخلاف ذلك لا يمكن التحالف فقط مع التيار الصدري”.وأضاف ان “توافق ثلث المكون الشيعي مع التيار الصدري، صعب تحقيقه دون الإطار التنسيقي الذي يضم ما يقارب (100) نائب”، مشيرا الى ان “التيار الصدري يحتاج إلى التحالف مع الإطار التنسيقي ومن ثم التحرك على باقي المكونات ليضمن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

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