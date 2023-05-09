الإطار: الحلبوسي سيغادر منصبه بعد إقرار الموازنة

الإطار: الحلبوسي سيغادر منصبه بعد إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الثلاثاء، ترقب حسم القوى السنية خيارها في تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نهاية حزيران القادم. وقال عودة في حديث صحفي، ان” تغيير راس الهرم في السلطة التشريعية بالعراق تحول الى واقع”، مبينا ان “هناك حراكا يقوده 7 قوى سنية نحو استبدال رئاسة البرلمان”.واضاف،ان” المضي في تغيير محمد الحلبوسي مع توجيه انظار مجلس النواب صوب الموازنة صعب لذا فان كل التوقعات بان القوى السنية ستحسم خيارها في نهاية حزيران القادم”.واشار الى ان” كل القوى السياسية ومنها الإطار تنتظر ما تقرره القوى السنية من خيارات للتفاعل معها”، لافتا الى “قرار بقاء الحلبوسي من عدمه يعود للقوى السنية”.

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