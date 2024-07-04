الإطار الشيعي:مكتب خامئني سيحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية

الإطار الشيعي:مكتب خامئني سيحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، بأن مكتب خامئني سيحل  عقدة ديالى وتشكيل حكومتها  بعد تدخل المكتب  لوضع حد للخلاف بين ائتلاف المالكي ومنظمة بدر ، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد “ولادة” حكومتها المحلية.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي يولي أهمية خاصة لملف انهاء عقدة ديالى السياسية  بالتنسيق مع مكتب خامئني باعتباره الوسيط  بين المالكي والعامري في ظل وجود مشكلة شيعية- شيعية- وأخرى سنية- سنية  وسنية – كردية في توزيع الأدوار من خلال المناصب”.وأضاف، إن “عقدة ديالى وفق آخر قراءة، باتت شبه محسومة بعد الاجتماعات الأخيرة بين ممثلي بدر وائتلاف دولة القانون، وهناك بالفعل اتفاقا إيجابيا في هذا الاتجاه، لكن الامر يبقى متوقف على القوى السنية في تحديد مرشحيها للمناصب سواء في مجلس ديالى وإدارته”.وأشار الى أن “الإيجابية كانت حاضرة في اجتماع يوم امس، وربما يعلن عن موقف شامل في الأيام المقبلة والتي ستكون بمثابة خارطة طريق تنهي عقدة ديالى وتكون بداية ولادة حكومتها المحلية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *