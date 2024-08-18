الإطار الصفوي:ندعم ترشيح (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان

الإطار الصفوي:ندعم ترشيح (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد القوى السياسية السنية.وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، في حديث صحفي، ان “هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، ولا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الامر رفضه الاطار بشكل قاطع”.وبين الموسوي ان “صاحب الحظ الاوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *