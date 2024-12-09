الإطار الصفوي يحذر من تظاهرات الشعب العراقي ضد النظام السياسي

الإطار الصفوي يحذر من تظاهرات الشعب العراقي ضد النظام السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي سعد المطلبي، الاثنين، أن أي محاولة لإخراج تظاهرات في العراق ضد النظام السياسي وإحداث فوضى مثل السابق لن تجد استجابة شعبية.وقال المطلبي في حديث  صحفي، إن “الأمور العامة في العراق تسير بشكل جيد، حيث هناك تطورا ملحوظا في العملية السياسية وكذلك في إدارة الدولة، وليس هناك ما يدعو إلى تظاهرات أو احتجاجات في الوقت الحاضر”، مبيناً أن “الدعوات للخروج بتظاهرات لن يستجيب لها أحد بدون وجود محرض إقليمي ودولي، ولن تجد تفاعلاً من قبل الآخرين”.وأضاف، أن “أي أحد يحاول استغلال الأحداث الحالية في سوريا لإجراء تغيير في العراق سيكون عليه الانتظار طويلاً”، لافتاً إلى أن “الوضع في سوريا معقد للغاية وهي تجربة لا تزال في بداياتها ونجاحها صعب جداً، على اعتبار أن قسد ستقاوم المد التركي بينما تحاول تركيا ضم مناطق لصالحها”.يذكر أن العراق يعيش حالة من الترقب إزاء الأوضاع المتسارعة في سوريا بعد سيطرة الجماعات الإرهابية عليها وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على الداخل العراقي.

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