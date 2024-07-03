الإطار الولائي يرحب بزيارة البارزاني إلى بغداد

الإطار الولائي يرحب بزيارة البارزاني إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، على أهمية الزيارة التي يجريها  مسعود بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.وقال القيادي في الإطار، عائد الهلالي، في حديث صحفي، إن “زيارة بارزاني إلى بغداد بهذا التوقيت مهمة جداً لحل المشكلات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذه الزيارة لها أهمية كبرى في تقريب وجهات النظر بالكثير من القضايا المختلف عليها”.وأضاف الهلالي أن “بارزاني له ثقله السياسي الكبير في بغداد، وهذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية على العلاقة ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “بارزاني يحمل معه الكثير من الحلول للأزمات، خاصة بوجود نية حقيقية من قبل السوداني وحكومته لحل المشكلات العالقة مع الإقليم، أبرزها المالية والنفطية”.ووصل مسعود بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين هناك.واستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، ووزير الإعمار والبلديات العامة بنكين ريكان، وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

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