الإطار الولائي يرحب بزيارة البارزاني إلى بغداد

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العراق يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
إيران:(3.0) مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الأشهر الثلاث الماضية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
السوداني يمنح وزارة الكهرباء (300) مليار دينار إضافة إلى تخصيصاتها في موازنة 2024 (14) مليار دولار والبلد بلا كهرباء!
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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نائب:الجامعات الأهلية مشاريع ربحية ومستوى علمي متدني
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
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- اذاعة INN