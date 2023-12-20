الإطار: تشكيل الحكومات المحلية من خلال التحالفات السياسية

الإطار: تشكيل الحكومات المحلية من خلال التحالفات السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاطار الشيعي عائد الهلالي، الأربعاء، ان “من المستبعد تفرد كتلة معينة بأغلبية المقاعد في بغداد والذهاب نحو تشكيل الحكومة المحلية من دون التحالف مع الكتل الأخرى الحاصلة على اعلى الأصوات والمقاعد”.ولفت الى ان “الاطار التنسيقي شارك بالانتخابات بأكثر من قائمة ومن ثم سيتوجه للاتحاد بين كتله من اجل تشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظ”.من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان “الاطار التنسيقي سيعاد تشكيله من خلال الكتل التي شارك بها في انتخابات مجالس المحافظات”.وأشار الى انه “سيتم توزيع المسؤوليات والمهام بحسب الاوزان الانتخابية لكل كتلة فائزة داخل الاطار التنسيقي، حيث تنال الكتلة الحاصلة على اعلى المقاعد والاصوات على منصب المحافظ”.من جهة أخرى، رهن النائب عن الاطار التنسيقي فراس تركي، حسم منصب رئيس البرلمان بانتهاء انتخابات مجالس المحافظات وإعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات”.ولفت الى ان “جلسة اختيار رئيس البرلمان ستعقد في الأسبوع الذي يلي الانتخابات من اجل اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة المجلس بعد تقديمها من قبل كتل المكون السني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *