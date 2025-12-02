الإطار :حسم مرشح رئيس الحكومة الجديدة يحتاج إلى أشهر

الإطار :حسم مرشح رئيس الحكومة الجديدة يحتاج إلى أشهر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الثلاثاء، أن حسم مرشح قوى الإطار لرئاسة الحكومة المقبلة قد يحتاج إلى شهر على الأقل للتوافق حوله.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي، إن “الكثير من الأسماء التي طُرحت في وسائل الإعلام غير مرشحة رسمياً لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وإن الترشيح يدور حالياً حول أسماء يتراوح عددها بين أربعة إلى ستة فقط”، مبيناً أن “قوى الإطار ناقشت هذا الملف في اجتماعها يوم أمس”.وأضاف أن “اللجنة المركزية المشكلة داخل الإطار هي الجهة المكلفة بحسم الاسم النهائي، وهذا الأمر قد يحتاج إلى شهر من الآن”، مشيراً إلى أن “الأسابيع المقبلة ستشهد تركيزاً على الحوارات مع القوى الأخرى بشأن الاستحقاقات الانتخابية وبلورة تفاهمات تحسم العديد من الملفات”.وأكد أن “كل القراءات تشير إلى أن قوى الإطار عازمة على الإسراع بتشكيل الحكومة، والسعي للوصول إلى تفاهمات تقود إلى قرارات مهمة خلال الأسابيع المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *