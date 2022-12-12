الإطار :دعم حكومتنا الإطارية من دعم مشروع المقاومة الإسلامية

الإطار :دعم حكومتنا الإطارية من دعم مشروع المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاطار التنسيقي، اليوم، دعمه لقرار حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر الإطار في بيان، ان “الإطار التنسيقي عقد مساء امس الأحد في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد”.واضاف، أنه “في مستهل الاجتماع طرح رئيس الوزراء ملخصاً عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض يوم أمس ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم”.‏واشار الى، ان “المجتمعين اعلنوا دعمهم للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإطارية لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية”.

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